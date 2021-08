Partileiarane har ikkje vore yngre på 30 år

– Noreg har eit ungt parlament i europeisk samanheng, seier Jana Birke Belschner.

Før du les vidare: Ho som seier dette, er 35. Forfattaren av teksten er 39.

Snittalderen på leiarane i dei ni største partia som stiller til stortingsval i år, er 44 år. To partileiarar er 60 år eller over (Erna Solberg, H og Jonas Gahr Støre, Ap). Resten er 43 år eller yngre.

Dei siste 50 åra har snittalderen berre vore lågare eitt stortingsval. Det var i 1989. Då var snittalderen 40. Den gong var ein partileiar 34 (Erik Solheim, SV), ein 42 (Kjell Magne Bondevik, KrF) og ein 45 (Carl I. Hagen, Frp). Resten var over 50.

Jana Birke Belschner. Foto: Chr. Michelsen Institutt (CMI)

Belschner har ikkje forska på partileiarar spesielt, men har skrive ein doktoravhandling om politisk inkludering av unge menneske. Nå jobbar ho ved Chr. Michelsen Institutt.

Flest under 30 i verda

Hennar forsking viser at det er betre tilhøve for å bli ung politikar i Noreg enn i andre land.

Bakgrunn for tala Ekspandér faktaboks NRK har rekna eit gjennomsnitt av partileiarane sine aldrar frå stortingsvalet i 1973 til i dag.

Snittalder er sett ut frå datoen valet vart halde opp mot fødselsdato til kvar enkelt partileiar.

Parti som ikkje sit på Stortinget i dag, er ikkje tatt med.

For tidlegare stortingsval har vi ikkje tatt med parti som ikkje fekk plass på Stortinget.

Sjølv om partia skulle ha vore fronta av ein annan person enn leiaren, har vi ikkje tatt med andre enn leiaren i reknestykket.

Noreg har fleire unge stortingspolitikarar enn noko anna land i verda, i alle fall ifølgje 2018-tal frå Inter-Parliamentary Union (IPU). I både Noreg, Sverige, San Marino, Gambia og Finland var meir enn 10 prosent av rikspolitikarane under 30 dette året. Den høgste prosenten hadde altså Noreg, med over 13 prosent under 30.

Yngste kvinne: – Positivt teikn

Une Bastholm (MDG) er med sine 35 år den yngste i partileiardebattane. Ho merkar alder best i saka ho sjølv er mest opptatt av.

Une Bastholm (MDG) er yngst i partileiardebattane før stortingsvalet i år. Sidan 1973 er det berre ein annan partileiar som har vore yngre enn henne. Det er Erik Solheim, som var 34 år i 1989-valet. Nå er han Bastholm sin partikollega. Før var han i SV. Foto: Annika Byrde / NTB

– Det er generasjonsskilnadar særleg i klima- og miljøsaker. Undersøkingar viser at dei yngste er meir opptatte av klima, seier ho.

Bastholm meiner politikarar er, og bør vere, i stand til å engasjere seg i saker som tyder noko for fleire aldersgrupper enn gruppa dei sjølv høyrer til. Småbarnsmora legg likevel ikkje skjul på at ho trivst med at dei er fleire partileiarar i 30- og 40-åra, også kvinner.

– Det er eit positivt teikn på utviklinga i samfunnet at toppolitikk kan kombinerast med livet som småbarnsmor. Det er også demokratisk viktig, seier ho.

Apropos kjønnsbalanse: Noreg har saman med Finland, Danmark og Sverige det høgaste talet på kvinner i parlamentet (Stortinget). Rundt 40 prosent eller meir – mot eit snitt på 23 prosent i heile verda, ifølgje IPU.

70-åringar på Facebook

Hard Olav Bastiansen er 66. Han er utdanna statsvitar, men jobbar nå med leiarrekruttering. Som politikar i Stavanger Senior Høgre har han skrive fleire debattinnlegg om seniorpolitikk.

Han trur partia vel dei flinkaste som partileiarar, men meiner generelt at politikarar ikkje speglar befolkninga.

– Viss Stortinget skulle spegla Noreg, burde 30 prosent vore 60 pluss, seier han.

Partileiardebatt i 1973. Framme frå venstre Dagfinn Vårvik (Sp) då 49. Trygve Bratteli (Ap) var 63 og partileiar det året. Ved sida nestleiar i Ap Reiulf Steen, då 40 år. Foto: NTB

Han meiner vi dei siste åra har fått ein «tapt generasjon». For 70-åringar er på Facebook, og mange er ennå i jobb.

Hard Olav Bastiansen. Foto: Julie Vold / Høyre

– Men seniorpolitikk handlar stort sett om demens, sjukeheimar og slike ting. Gruppa på veg ut av arbeidslivet blir ikkje fanga opp av dei politiske sakene. Dei vil ikkje bli kalla seniorar eingong, seier han.

Bastiansen meiner norske parti, inkludert hans eige, er gode på å rekruttere unge – men ikkje godt vaksne.

– Når denne gruppa ikkje er representert på Stortinget, får dei ikkje talspersonar. Paradokset er at vi alle skal jobbe mykje lenger for å finansiere framtidige pensjonar. Så i dag får ein bidra i samfunnet, men ikkje på Stortinget, seier han.

Unge får plass i norsk politikk

Årsakene til at alderssnittet på partileiarane blir lågare er truleg samansett, ifølgje Belschner.

Nå jobbar ho med alderen på kommunestyrerepresentantar i Noreg sidan 2007. I Noreg er det ein tradisjon for å gi dei unge plass her, noko som kan forklare rekruttering til rikspolitikk seinare.

– Det er mogleg at vi nå ser effekten av at talet på unge kandidatar har gått opp sidan 2007, seier ho.

Gro Harlem Brundtland (Ap) og Erik Solheim (SV) i 1989-valet. Brundtland var 50 dette året, medan Solheim var 34. Foto: Jan Greve / NTB

Ho kan ikkje seie noko sikkert om samansetting av korkje parlament eller kommunestyrar tyder noko for kven som blir partileiarar, men ser ikkje vekk frå at det har samanheng.

– Er ein først vald inn i eit kommunestyre, er det jo ein god sjanse for at ein held fram i politikken, seier ho.

Ungdomspartia sine betydning kan også vere ei forklaring, trur ho.

– I Noreg er ungdomsorganisasjonane ganske sterke. Dei har innflytelse politikken, seier ho.