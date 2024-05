Parti i Sandnes ønskjer betalt sykkelparkering

Talet på politimelde sykkeltjuveri i Sør-Vest politidistrikt blei mest dobla frå 2021 til 2023.

Dette merkar syklistar spesielt godt på Ruten i Sandnes, der mange av dei som Sandnesposten har snakka med har vore utsett for tjuveri.

Nokre politikarar ønskjer seg nå sikre parkeringssystem, som syklistar må betale for.

Andre parti satsar på at oppgraderinga av sykkelhotellet til Bane Nor i sommar, skal vera godt nok tiltak.