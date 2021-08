Parkerte i feil gårdsrom

En mc-fører parkerte i et gårdsrom hvor han ikke hørte til i Kleivane i Sandnes i natt. Føreren la seg først ned på bakken, for deretter går fra stedet. Politipatruljen fant føreren, en 17-åring som var beruset. Han ble tatt med inn til politistasjonen for blåseprøve.