Parkerte bilen midt i vegen

Klokka halv fire i natt fekk politiet melding om ein parkert personbil midt i vegen på Buøy i Stavanger. Vitne såg at ein gut og ei jente stakk frå bilen. Begge var under 18 år, og politiet mistenkjer i tillegg føraren for køyring i rusa tilstand.