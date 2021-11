En mann og en kvinne ble i dag tidlig angrepet av en mann som brøt seg inn i hjemmet deres i Olinehagen i Sandnes.

Mannen angrep paret med øks og kniv.

Det opplyser politiet i Sør-Vest i en pressemelding søndag morgen.

– En melder opplyste at hun hadde blitt vekt av lyder i huset og hadde gått ned, og fant der en person inne i huset, sier operasjonsleder Jøran Solheim til NRK.

– Det blir et basketak i huset, hvor det er observert både kniv og en øks som gjerningsmannen har med seg.

Bevæpnet politi leter nå etter mannen.

– Det er grunn til å tro at gjerningspersonen fortsatt kan ha farlige gjenstander på seg, sier politiets innsatsleder Runar Heggen til NRK.

– Men vår vurdering nå er at nabolag og publikum generelt ikke trenger ha noe å frykte.

Ber folk ringe politiet ved observasjon

Politiet ble varslet klokken 07.30 søndag morgen. Innbruddet skjedde i Olinehagen, et etablert boligstrøk med eneboliger sør for Sandnes sentrum.

Gjerningsmannen skal ha løpt ut av huset før noen fikk ringt til politiet.

– Det er ikke noen store skader på de som er utsatt, men det er sårskader, opplyser operasjonsleder Solheim.

Politiets hovedhypotese er at ekteparet ble angrepet fordi de oppdaget en innbruddstyv, og at mannen ikke brøt seg inn for å angripe dem.

Mannen er beskrevet med mørkt hår og skjegg, og iført sort jakke med refleks.

– Hvis noen ser noen med den beskrivelsen så ønsker vi at de skal ringe til politiet på 112, sånn at vi kan håndtere vedkommende, sier Solheim.

Politiet har også varslet drosjer og busser for eventuelle observasjoner av gjerningspersonen.

Innbruddet og angrepet skjedde i Olinehagen i Sandnes søndag morgen.

Operasjonsleder Jøran Solheim sier dette er den viktigste saken i politidistriktet nå, og at de har mange ressurser på stedet.

Paret som ble angrepet blir tatt vare på av politiet. De blir også avhørt.

– Hendelsen har vært svært skremmende for de som har opplevd det, og vi ivaretar de på stedet, sier Solheim.

Politiet opplyser at de har mottatt flere tips. De er i gang med rundspørring i nabolaget, og det utføres åstedsundersøkelser.

– Det er gjenstander på stedet som er etterlatt av gjerningspersonen, som vi sikrer som bevis, sier Solheim.

– Har dere en formening om hvem dette kan være?

– Vi jobber med etterretning og jobber med å søke, og så sjekker vi i systemene vi har for å se om det er noen kandidater som vi kjenner fra før.