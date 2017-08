Pappa Gjert varsler EM-kamp mellom brødrene

– Jeg tror nok at det kan bli løpt både hinder, 1500 meter og 5000 meter av de tre i neste års EM i Berlin. Det kan bli loddtrekning mellom de tre om hvem som løper hva. Da må vi fordele dem som best vi kan, sier Gjert Ingebrigtsen til NTB.

Nordlendingen og sjubarnsfaren har hittil alet fram tre av sju barn til verdenstoppen i friidrett, og det er ikke alltid like lett å få prioriteringskabalen til å gå opp.

Yngstebror Jakob løp for eksempel 3000 meter hinder i årets VM i London, men det er ingen selvfølge at han gjør det samme i EM.

I likhet med sine eldre brødre Filip og Henrik ønsker han å bli mellomdistanseløper.

Kombinasjon

– Jakob sier at han ikke har noen planer om å bli hinderløper.

– Nei.

– Det er ikke mulig å kombinere to øvelser?

– Jo, det går, men ingen av dem ønsker å bli hinderløpere. De ønsker å løpe mellomdistanse. Så kan det hende at det kan bli aktuelt med et hinderløp i et aller annet mesterskap. For det er klart at om du viser at du er konkurransedyktig på et visst nivå, så ville det være dumt for eksempel i et VM å si nei, takk. Og det gjelder ikke bare Jakob. Både Filip og Henrik er gode hinderløpere også.

Fordeling

NRKs ekspertkommentator, tidligere OL-mester Vebjørn Rodal, sier dette når han hører om Berlin-dilemmaet.

– Da tenker jeg at det er mest naturlig at Filip løper 1500 meter og Henrik 5000 meter. Henrik løp strålende på 5000 meter under EM i Amsterdam sist år. Da er det Jakob som står igjen med 3000 meter hinder. Det kan fort hende at Gjert tenker at en 1500 meter på seniornivå kommer for tidlig for Jakob også neste år, sier Rodal til NTB.