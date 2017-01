Pantemillion til Røde Kors

Røde Kors i Rogaland fikk inn 1,28 millioner kroner fra Pantelotteriet i fjor. Det er 120.000 kroner mer enn året før. Penger fra Pantelotteriet gjorde at Stavanger Røde Kors bl.a. ble i stand til å kjøpe ny snøscooter etter at den de hadde brant opp under utrykning i Hunnedalen.