Pål Morten Borgli er blitt alvorleg sjuk

Varaordførar i Sandnes, Pål Morten Borgli har blitt alvorleg sjuk. Det stadfestar familien overfor NRK. Sandnesposten omtala saka først. Familien ynskjer ikkje å kommentera saka vidare.

Til Sandnesposten seier familien at Borgli er under behandling og at han ikkje kjem tilbake på ei god stund.

– Me i Sandnes Frp vil støtta Pål Morten og hans familie så godt me kan, seier Kristoffer Birkedal i Sandnes Frp til NRK.