Påkøyrd i gangfelt

Politiet opplyser at jenta som i kveld vart påkøyrd av ein motorsykkel i Sandnes var på veg over eit gangfelt. Jenta køyrde elsparkesykkel over gangfeltet. Mannen som køyrde motorsykkelen er avhøyrd som mistenkt og politiet har teke førarkortet hans.