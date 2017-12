Påkjørsel bakfra i Aksdal

Trafikkuhellet i Aksdal har skjedd ved at en bil har blitt påkjørt bakfra av en annen bil. Det var kun førere i begge bilene, de er oppegående. De er kjørt bort i ambulanse for undersøkelser, melder politiet. Kjønn og alder på de to er ukjent.