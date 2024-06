Pågrepet med en kilo kokain på flyplassen

En mann i 30-årene er varetektsfengslet i to uker etter at han torsdag i forrige uke ble pågrepet, siktet for innførsel av en større mengde kokain til landet. Mannen ble stanset i tollen på Stavanger lufthavn, Sola med en pose med hvitt pulver. Hurtigtester gjennomført på stedet ga utslag på kokain, og ifølge retten skal det være snakk om cirka en kilo.

Mannen selv har forklart at posen bare inneholdt koffein. Innholdet er sendt til Kripos for nærmere undersøkelser, skriver retten i sin kjennelse. En kilo kokain har trolig en markedsverdi på over 1 million kroner.