Pågrepet for knivstikking

To personer i 20-årene er pågrepet etter at to menn ble knivstukket i Stavanger fredag kveld. Politiet søker etter ytterligere en gjerningsmann, skriver Stavanger Aftenblad. Politiet meldte fredag at en mann i 30-årene hadde blitt knivstukket i Stavanger sentrum. Mannens tilstand er alvorlig, men stabil. Nå viser det seg at ytterligere en person – en mann i begynnelsen av 20-årene – ble knivstukket i hendelsen. Mannen har fått behandling på sykehus, men tilstanden er foreløpig ikke kjent.