Pågrepet etter vold og trusler

To menn på 16 og 18 år er pågrepet i Haugesund i forbindelse med at en skadet mann i 40 årene møtte i vakten på politistasjonen. Politiet opplyser at han skal ha blitt truet og skadet av de to mennene. Hendelsen skal ha skjedd ved Risøy bro. Politiet samler informasjon om hendelsen.