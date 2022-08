Pågrepet etter knivstikkingen på Hana

– Jeg kan bekrefte at en ny mann er pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter knivstikkingen søndag 31. juli, sier politiadvokat Karen Mork til Stavanger Aftenblad. Ifølge Mork skal siktede bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen. For en uke siden ble en mann i 30-årene fraktet til sjukehuset med alvorlige stikkskader. Opplysninger i saken tyder på at den alvorlige hendelsen skjedde internt i et miljø, ifølge politiet.