Pågrepet etter branner

Politiet i Haugesund har pågrepet en person etter to branner i Olav Aukrusts gate ved Sakkestad i går kveld, skriver Haugesunds Avis. Først forårsaket trolig en engangsgrill i en søppeldunk skader på et hus ved 19-tiden, noe som kunne ført til en større brann. To timer senere på kvelden brant en bil på samme sted.