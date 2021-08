Pågrep ruskjører

Politiet pågrep føreren av den blå Forden, som nesten kjørte ned en mann i et gangfelt i området Jødestadveien/Hommersåkveien i Sandnes mandag kveld. Mannen er i 30 års alderen, og er siktet for uaktsom kjøring, kjøring i påvirket tilstand. Han hadde heller ikke gyldig førerkort, og er også siktet for bruk av narkotika.