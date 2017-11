Pågrep fanger på rømmen etter biljakt

Søndag morgen fikk Vest politidistrikt melding om innbrudd på skisenteret i Røldal. Det ble straks satt i sammenheng med fangene som rømte fra Åna fengsel i går.

– Vi fikk en god beskrivelse av gjerningspersonene og bilen de kjørte, sier operativ leder ved Vest politidistrikt, Hans Eirik Thue.

HULL I GJERDET: Åna fengsel på Jæren i Rogaland. Lørdag ettermiddag rømte to fanger herfra. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Innbruddstyvene stakk fra skisenteret i en BMW X3 som ble stjålet i Stavanger på lørdag. Ved E134 ventet en patrulje fra politiet i Telemark som forsøkte å stoppe bilen. Rømlingene ville imidlertid ikke gi seg uten kamp og nektet å stoppe.

– Dermed startet en bilforfølgelse mot Haukeli, sier Thue.

Flere unnamanøvrer

Ved Haukeli (tidligere kalt Haukeligrend) svingte bilen av til riksvei 9 mot Hovden og Setesdal. Der hadde Agder-politiet allerede satt opp en veisperring.

– Da snudde bilen mot Haukeli igjen, men en annen patrulje plasserte en veisperring i de krappe svingene opp mot Hovden. I tillegg fikk vi varslet en brøytebil som fikk redusert hastigheten til fluktbilen, sier Thue.

Da var klokka 10.15 og mennene innså at de ikke kom til å slippe unna.

– Da skjønte de at slaget var tapt, og vi konstaterte at dette var rømlingene fra Åna fengsel.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. PÅ RØMMEN: Kartet viser Åna i Rogaland hvor fangene rømte fra og Røldal i Hordaland, hvor de brøt seg inn i morges.

De blir nå avhørt i Odda. Thue beskriver biljakten som udramatisk.

– Patruljen som lå bak hadde god kontroll under hele forfølgelsen.

Fornøyd med politiet

Dette er åpningshelgen for flere skisentre i Norge. I morgentimene preparerte daglig leder Oddvar Bratteteig ved Røldal skisenter løypa og klargjorde for dagen.

– Klokken 07.50 fikk vi melding om at innbruddsalarmen hadde gått i skiutleiebygget. Da vi kom ned, var fuglen fløyet. Vi sjekket overvåkningskameraene og kontaktet samtidig politiet. På opptakene identifiserte vi hvordan de to så ut, hvilken bil de kjørte og at de forsvant østover. Vi ringte kollegene våre på Haukeli skisenter som så bilen passere der.

TOK KASSEAPPARATET: De to gjerningsmennene bør seg inn i skiutleien og stjal kassebeholdningen, før de kjørte østover til Haukeli. Foto: Røldal skisenter

Bratteteig har ikke fullstendig oversikt over hvorvidt tyvene fikk med seg noen varer.

– Men de tok kasseapparatet og beholdningen. Det er ikke store summer, men noen tusen kroner er det nok, sier han.

Likevel irriterer en knust rute og at de fikk rote rundt, forklarer Bratteteig.

– Det viktigste for oss er at de ble tatt, og at vi klarer å holde anlegget åpent som normalt i dag. Politiet gjorde et fantastisk stykke arbeid.

Han forteller at det er veldig mange år siden innbrudd i skisenteret.

– Og det er jo spesielt med innbrudd på morgenen mens flere ansatte er på jobb. På opptakene virker det egentlig som gjerningsmennene hadde god tid og tok det med ro.