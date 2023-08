Pågrep beruset mann etter vinglete kjøring

Politiet i Stavanger har pågrepet en mann i 40-årene som ble funnet meget beruset i en parkert bil. Et vitne meldte fra om måten mannen kjørte bil på, han skal blant annet ha kjørt over en fortauskant. Mannen ble pågrepet på grunn av faren for bevisforspillelse, skriver politiet på Twitter. Mannen nektet for å ha kjørt.