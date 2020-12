Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Julaften hadde Stavanger det høyeste smittetallet i kommunen på et døgn. Da ble det påvist 36 tilfeller av korona.

Første juledag ble det påvist ni tilfeller.

Kommunen venter en smitteøkning de kommende dagene.

– Vi er på et kritisk punkt. Vi trenger en dag eller to til med prøvesvar før vi vet hvilken vei dette går, sier smittevernoverlege Runar Johannessen.

Smittevernoverlege i Stavanger Runar Johannessen. Foto: Frida Ripland Moberg / NRK

Nå ønsker kommunen å være føre var.

Munnbindpåbud

Fra og med mandag 28. desember påbyr kommunen munnbind på kollektivtransport der det ikke er mulig å holde en meter avstand. Påbudet gjelder også ved besøk på alders- og sykehjem.

– Vi må ivareta våre innbyggere. Vi gjør dette ut fra den smittesituasjonen som er i Stavanger i øyeblikket, sier ordfører Kari Nessa Nordtun.

Ordfører i Stavanger kommune Kari Nessa Nordtun (Ap). Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Den nye forskriften erstatter de tidligere lokale tiltakene som nylig ble opphevet. De nye reglene gjelder til 15. januar 2021.

Om smitten sprer seg kan det bli aktuelt med flere regler.

Stenger dagsentre etter taxi-smitte

Økningen av smittede i Stavanger er hovedsakelig knyttet til et utbrudd blant et somalisk miljø og blant drosjesjåfører.

Lørdag bestemte kommunen å stenge alle dagsentre for eldre i romjulen på grunn av smittesituasjonen. Mange av de eldre må normalt ta taxi til og fra dagsenteret.

– Vi ønsker ikke at våre brukere skal utsettes for mulig smitte, derfor har vi besluttet at dagsentrene holder stengt i romjulen, sier direktør helse og velferd Eli Karin Fosse.

Smittevernoverlegen oppfordrer folk til å ha lav terskel for å ta en koronatest, og ber alle om å begrense nærkontakter.