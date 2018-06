På topp i antall bibliotekbesøk

Stavanger rager langt over alle kommuner hva angår biblioteksbesøk. Det skriver Rogalands Avis. Med 13,6 besøk per innbygger, er ingen i nærheten av like mange besøk. Det viser tall fra Nationalbiblioteket. I 2017 hadde Haugesund 6,5 besøk per innbygger, mens Sandnes hadde 3,8.