På søndag skrur dei av bank-id på mobil

Eit digitalt kjempesprang er snart unnagjort i Norge. På søndag er det heilt slutt for digital bank-id på mobil. I staden har 3.5 millionar nordmenn installert BankID-appen på mobilen sin. Det er høg sikkerhet mot svindel og mulighet til å utvikle nye og fleire produkt, som er årsaka til at dei aller fleste nordmenn i løpet av dei to siste åra, har innstallert BankID-appen.

Dei 900.000 nordmenn som ennå brukar kodebrikke, får lov til å fortsetje med det.