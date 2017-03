På denne skolen er mobilhotell en suksess

– Min erfaring er at dette har gått veldig bra. Elevene var skeptiske i starten, men nå har det blitt en del av hverdagen, sier Liva Midtun (15).

Hun er elevrådsleder ved Giske ungdomsskole i Sandnes. Midtun snakker om mobilhotell: Hver morgen låser lærerne inn elevenes mobiler i et skap i klasserommet. Elevene får telefonene tilbake når skoledagen er over.

– Jeg har fått få klager på dette. I stedet er mange takknemlige fordi mobilhotellet har ført så mye bra med seg, sier Midtun.

– Vi vet at vi lever i 2017

Rektor Trond Hoel ved Giske ungdomsskole. Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

Ordningen ble innført i fjor høst. Da fikk skolen kritikk fra Utdanningsforbundet, som stemplet mobilhotell som bakstreversk og mente det var feil med et generelt forbud mot mobiler.

Nå har mobilhotell blitt etablert som en permanent ordning ved Giske ungdomsskole. Rektor Trond Hoel mener skolen tjener på et mobilforbud.

– Vi har opplevd at elever har lagt ut bilder og video fra skolen som er brukt til å mobbe. Elever har også jukset på prøver, og dyre mobiltelefoner har blitt stjålet. Nå opplever vi mye mindre av dette, sier han.

– Men mobiler kan jo også være et godt redskap i undervisningen?

– For all del. Vi vet at vi lever i 2017, og vi er ikke motstandere av mobiler. Men vi ønsker å ha kontroll på bruken av telefonene, sier Hoel.

Ordningen med mobilhotell er frivillig, og elever som ikke vil låse inn telefonen, kan ha den i sekken eller vesken i stedet. Det er ikke tillatt å bruke mobilen i friminuttene.

Endrer omstridt regel

Nylig fortalte NRK om Kannik skole i Stavanger, der elevene blir fratatt mobilen i en uke hvis de bryter skolens reglene for mobilbruk. Før helgen ble skolen klaget inn til Fylkesmannen, for brudd på opplæringsloven.

Nå opplyser rektor Finn Lea ved Kannik skole at regelen vil bli endret, slik at skolen ikke beslaglegger mobilene i en hel uke.

Lea sier skolen beveget seg på kanten av loven, og at de nå vil forsøke å finne en annen løsning for å få bukt med mobilbruk som forstyrrer undervisningen.

Mindre mobbing, mer sosiale

Nils og Liva Midtun er nestleder og leder i elevrådet ved Giske ungdomsskole. Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

I elevrådet er de enige om at mobilbruk som hovedregel ikke hører skoledagen til, med mindre det er til undervisning. Nestleder Nils Midtun trekker frem de positive sidene ved mobilhotellet.

– Det er mindre mobbing på skolen og vi er blitt mer sosiale. Før kunne vi sette oss ned med mobilen i friminuttene, men nå må vi i stedet snakke sammen. Det er fint å se at elevene finner sammen på en annen måte enn før, sier han.