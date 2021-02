Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er veldig bra. Da er vi tryggere inne på verftet, sier Cecilie Rydberg.

Ingeniøren fra Asker har akkurat tatt en hurtigtest før hun skal inn på verftet til Aibel i Haugesund.

For henne er det frivillig, men for kollegaene hennes som kommer fra bergensområde er denne testen nå obligatorisk.

Trykker på den røde knappen

Årsaken er de mange tilfellene av mutert virus, som søndag førte til at det ble innført strenge tiltak i 13 kommuner i Vestland fylke. Mer enn 400.000 nordmenn er rammet av tiltakene.

– Vi trykker på den røde knappen, sa Roger Valhammer (Ap), byrådsleder i Bergen søndag.

Det gjør de også hos Aibel i Haugesund, som nå har innført krav om hurtigtesting av alle arbeidere som kommer fra bergensområdet.

– Vi har et testsystem som er så bra at vi får svar i løpet av et par timer. Arbeiderne venter på testresultatene i et eget område. Så får de slippe inn på arbeidsstedet når testen er negativ, sier verftsdirektør Ole Sandvik.

Ole Sandvik er verftsdirektør ved Aibel i Haugesund. Foto: Thomas Halleland / NRK

Sliter med å holde tidsfristene

Han sier selskapet måtte gå flere runder om hvordan de skulle takle den nye situasjonen søndag kveld.

– Vi endte til slutt opp med at vi begrenser hvem vi tar inn på verftet. Målet er å sikre arbeidsplassen og regionen vår fra den smitten de har i Bergen.

Aibel i Haugesund er helt avhengig av arbeidere fra både utlandet og andre plasser i landet. Denne uka tar de inn i overkant av 20 arbeidere, noe som er en god del færre enn vanlig.

Det får konsekvenser.

– Vi sliter med å levere oppdragene til de tidene vi har lovet. Vi er selvfølgelig i dialog med kundene våre, og de er innforstått med situasjonen. Men dette er selvsagt krevende for oss, sier Sandvik.

Ledelsen i Aibel i Haugesund ønsker ikke å få smitte inn på verftet. Foto: Marthe Synnøve Johannessen

Flere vil reise hjem

Også innreiseforbudet til Norge har skapt problemer for Aibel. Da det trådte i kraft for halvannen uke siden, hadde selskapet arbeidere i karantene som ventet på å få begynne å jobbe. Heldigvis, sier Sandvik.

– Disse arbeiderne har kommet gradvis ut i arbeid. Men fra nå av og utover så smerter det veldig hos oss.

Ingen nye får komme inn i landet og til verftet. Og blant dem som er ferdig med sin turnus, ønsker flere å reise tilbake til familien i hjemlandet.

– De har stått lenge i arbeid, så det har vi forståelse for. For mange handler det om å balansere hensynet til familien hjemme og redselen for ikke å få komme tilbake på arbeid etterpå.

– Hvor viktig er det å få opphevet innreisebegrensningene for dere?

– Det er kjempeviktig. Et eksempel er utenlandske stillasarbeidere. Den dagen vi ikke får bygd videre på stillas og godkjent de, har vi en utfordring, sier Sandvik.