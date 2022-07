Forrige sesong slo FK Haugesund G16-trener og spillerutvikler, Øyvind Hompland, 9,1 millioner lag i det populære internettspillet Fantasy Premier League, der han til slutt endte på 119. plass globalt.

Spillet går ut på at man velger seg ut en tropp av spillere i den engelske toppdivisjonen, for så å få poeng for hvordan spillerne gjør det i kamper i det virkelige liv.

Hompland forteller at han ikke brukte mye tid på spillet, men at han ofte brukte litt tid på morgenkvisten til å skaffe seg informasjon. Likevel ikke mer enn en halvtime til dagen, eller tre og en halv time per uke.

– Det går med en del tid, men ikke så fryktelig mye sånn sett, sier han til NRK.

FKH-treneren mener at både flaks og ferdigheter må ta æren for at han gjorde det så godt forrige sesong.

– Denne gangen tror jeg at jeg hadde mer flaks enn at jeg var dyktig, eller at det var en slags kombinasjon. Det meste gikk veien. Da ble plasseringen som den ble. Det er jeg veldig fornøyd med.

Veien til suksess trenger ikke være veldig komplisert, ifølge treneren.

– Noe som er lurt, er å se mye Premier League. Det er et godt utgangspunkt, for da ser du hvilke lag og hvilke spillere som fungerer.

– Mye flaks og marginer

Denne sesongen skal ikke Hompland spille Fantasy. Selv om han er glad i spillet, er det ikke utelukkende gøy, mener han.

– Du blir mer skuffet når det går dårlig enn du blir glad når det går bra. Det er noe jeg har kjent på, og som jeg tror flere kjenner på. Det er en litt skummel følelse, sier Hompland.

I verdenstoppen av Fantasy Premier League er nivået høyt. Ett enkelt feilvalg, kan føre til at man raser nedover resultatlistene.

Desto høyere opp på listen man kommer, desto mindre er rommet for å gjøre feil. De fleste på dette nivået har mange av de samme spillerne på sine lag. Dermed blir det ekstra viktig å velge en god kaptein. Denne spilleren vil nemlig få doblet poengsummen sin.

– Bommer du på kapteinsvalget, kan du fort falle en del plasser. Treffer du, kan du gå opp noen plasser. Det er mye flaks og marginer når du ligger innenfor topp tusen, kanskje topp ti tusen, sier Hompland.

LAG: Å velge ut sitt eget Fantasy Premier League-lag kan være en tidkrevende affære. Dette er journalistens nåværende lag. Foto: Skjermdump: Fantasy Premier League

– Helt ekstremt bra

Fantasy-entusiast og programleder i podkasten Wildcard FC, Christian Wessel, lar seg imponere når han får høre om Øyvind Homplands 119. plass i forrige sesong.

– Det er helt ekstremt bra. Men det er klart, én sesong holder ikke, sier Wessel.

Og forklarer:

– Du må prestere over flere sesonger. Selv om det er en god prestasjon, er det dessverre litt flaks i bildet. Jeg sier ikke at han hadde flaks, men man må klare det i mer enn en sesong for å bli tatt på alvor i miljøet.

I fjor skrev Dagbladet at over 200.000 nordmenn spilte Fantasy Premier League.

Wessel tror grunnene til at spillet engasjerer, er sammensatte.

– En kamp på en mandag mellom Burnley og Southampton som vanligvis ville vært uinteressant, blir plutselig veldig interessant når man har en spiss eller en forsvarsspiller på et av de lagene, sier Wessel til NRK.

Han peker også på at det å konkurrere mot venner er gøy for mange. Samtidig mener han at spillet er blitt mer faglig.

– Det har utviklet seg utrolig med tanke på den analytiske og akademiske tilnærmingen til hvordan man konstruerer lagene. Det er blitt en hobby som rommer underholdning, konkurranse og utprøving av analytisk tilnærming.

ENTUSIAST: Christian Wessel er programleder i Fantasy-podkasten Wildcard FC. Foto: Joakim Ingebrigtsen

– Den viktigste lærdommen man kan ta

Kanskje er du blant dem som lurer på hvilke spillere du skal ha på laget ditt når Premier League starter 5. august.

Øyvind Hompland deler villig av sine tips, selv om han ikke skal spille selv i år. Det er spillere som er involvert i mål for sine lag som gjelder. Det er derfor naturlig å se til Liverpool og Manchester City, mener han.

– Det er vanskelig å komme utenom Erling Braut Haaland, om han koster 11.5 millioner. Backene til Liverpool må også med, nesten uavhengig av hva de koster, sier Hompland, som også tror Chelsea-spiller Reece James kan være et godt valg.

MÅL: Erling Braut Haaland er forventet å score mål som Manchester Citys spydspiss denne sesongen. Kanskje gjør det at man bør ha jærbuen på Fantasy-laget sitt. Foto: Manchester City

Wildcard FC-programleder, Christian Wessel, nevner også mange av de samme spillerne, i tillegg til Liverpool-spillere som Mohamed Salah og Luis Diaz, og også blant andre Manchester City-backen João Cancelo.

Selv bruker han datamodellen Expected Goals, som viser hvor stor sannsynlighet det er for at hvert skudd burde blitt et mål, for å velge seg ut spillere. Han mener det er sannsynlig at spillere som underpresterer sett opp mot denne modellen, vil jevne dette ut etter hvert.