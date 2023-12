Øybuane i Rogaland gruar seg til dagen i dag

I løpet av det siste året har dei som bur på øyar i Ryfylke, på Kvitsøy og på Utsira sloppe å betala for å ta med seg bilar på ferjene. Det er løyvingar frå regjeringa som har gjort dette mogeleg.

Men det nye borgarlege politiske fleirtalet i Rogaland har varsla at dei gjeninnfører betaling for køyretøy. Det er nødvendig for å unngå store rutekutt for hurtigbåtane, meiner dei.

Ordførar i Kvitsøy Kjell André Nordbø lovar å gi klar beskjed i fylkestinget i dag.