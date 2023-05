Overtent hytte på Moi – En person alvorlig skadet

Det er full fyr i en hytte i Lauvbakken på Moi i Lund kommune. Nærliggende hytter skal være evakuert. Grunnen er at det er fare for at brannen kan spre seg.

Nødetatene fikk melding om brannen klokka 16.20.

– Hytten står ikke til å redde, og fokuset er nå på å redde nærliggende hytter og kjøle de ned, sier vaktleder i Rogaland brann og redning, Svein Nesse.

– En person har fått alvorlige brannskader, og blir flydd videre for helsehjelp, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Roger Litlatun.

Nesse forteller at redningshelikopter har landet på stedet. Han sier at det er for tidlig til å si noe om hendelsesforeløpet.