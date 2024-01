Overtent enebolig i Bjerkreim

Det er full overtenning i huset i Bjerkreim, men brannen utgjør ingen fare for folk, ifølge Stein Arild Egeland i Rogaland brann og redning. Det er imidlertid fare for at brannen sprer seg til et annet hus og en driftsbygning, men ifølge Egeland har brannvesenet kontroll. Det er laget en evakueringsplan for 25 storfe og 140 sauer hvis det blir behov.