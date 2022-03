Overtar foreløpig etter Tajik

Statsråd og andre nestleiar i Arbeidarpartiet, Bjørnar Selnes Skjæran overtar foreløpig ansvaret for Arbeids- og inkluderingsdepartementet etter at Hadia Tajik gjekk av som minister for departementet på onsdag. Skjæran gjer dette i tillegg til å vera fiskeriminister.