Overlevde knivangrep på Vigrestad

19-åringen som blei knivstukken fleire gonger på Vigrestad for litt over to veker sidan er utskriven frå sjukehuset. To personar er sikta for medverknad til drapsforsøk, medan ein tredjeperson, som framleis sit i varetekt, er sikta for drapsforsøk.