Overholdt ikke vikeplikt

Fører av den ene bilen, en kvinne i 20 årene, er mistenkt for brudd på vikeplikten, etter at to biler kolliderte i Eigersund i formiddag. En mann i 50 årene som kjørte den andre bilen ble tatt med til legevakten for sjekk etter smerter i nakken.