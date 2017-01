Overgrepssak avsluttes i dag

I dag avsluttes rettssaken der tre menn fra Syria er tiltalt for overgrep mot to 13 år gamle jenter. Den ene har forklart retten at hun ble voldtatt flere ganger i en leilighet i Haugesund i fjor, skriver Haugesunds Avis. Mennene nekter straffskyld.