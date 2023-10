– Det koker inni meg. Dette er en seier til overgriperne, sier Sørenes.

Hun reagerte sterkt da hun hørte at Operasjon Spiderweb, politigruppen som avslørte nettovergripere, skulle legges ned.

For Therese vet godt hvor viktig det er å avdekke nettovergrep.

Da hun var ti år gammel ble hun utsatt for det hun mener var overgrep som startet på nettet. En gutt fikk henne blant annet til å filme seg selv mens hun utførte seksuelle handlinger.

– Dette har ødelagt meg på mange måter, sier 21-åringen.

Det tok mange år før hun våget å snakke om det. Det tok enda lengre tid før hun anmeldte. Fordi alt var så skambelagt.

– Vi vet jo at det er store mørketall på nettovergrep. Disse overgrepene får store konsekvenser for folk. Jeg er et levende bevis på akkurat dette. Derfor reagerer jeg sånn på at de legger ned Spiderweb. Det har vært en så utrolig viktig ressurs for å avdekke overgrep på nettet, sier Sørenes.

Vil fortsatt prioritere nettovergrep

Reaksjonene har haglet etter at nyheten om nedleggelsen av Spiderweb kom. NRK har siden forsøkt å få en kommentar fra justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). Uten hell.

Før nå.

Justisministeren påpeker i en e-post til NRK at de har satt av 100 millioner kroner til bekjempelse av vold og overgrep mot barn i 2024.

Blant annet foreslår de å sette av 30 millioner kroner til å styrke politiets kapasitet og straffeforfølge denne typen overgrep.

– Kampen mot vold og overgrep er noe av det viktigste vi gjør, og en høy prioritert i budsjettet. Jeg minner også om at politiets innsats generelt er viktig, både spesialistene og de som er ute i miljøer der overgrep skjer, skriver Mehl til NRK.

Mehl har også svart på saken etter spørsmål fra Ingunn Foss (H) og Tobias Drevland Lund (R) på Stortinget.

Her skriver hun at Regjeringen også arbeider med en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner.

– Internettrelaterte overgrep vil inngå i denne planen, skriver Mehl.

Operasjon Spiderweb ble startet i 2019. Etter det er det behandlet over 500 straffesaker. Over 100 har ført til domfellelse.

– Jeg har bedt Politidirektoratet om en oppdatering på status for prosjektet, og har fått opplyst at Sør-Vest politidistrikt fortsatt vil ha en målrettet innsats mot overgrep mot barn. Alle opprettede saker vil prioriteres i den totale saksportefølje, skriver Mehl.

Bollestad: Prioriterte kontorer over nettovergrep

Det er mange som har reagert på nyheten om at politigruppen som avslørte nettovergripere skal legges ned. Blant annet flere politikere.

Olaug Bollestad er bekymret for at kunnskapen og ekspertisen vil forsvinne nå som gruppen legges ned.

– Det ble stopp i magen da jeg hørte at dette vil bli en del av den ordinære driften av politiet. Det her mener jeg at vi må ha dedikerte folk til, sier hun.

Politijurist i Sør-Vest politidistrikt, Fredrik Martin Soma har uttalt at politiet nå er nødt til å jobbe annerledes.

– Bekymringen er om vi klarer å opprettholde kompetansen vi har utviklet og prioritere like godt. Vi må jobbe annerledes. Det blir ikke like mange saker, og det er problematisk, sa han til NRK.

Operasjon Spiderweb legges ned på grunn av manglende ressurser, ifølge Sør-Vest politidistrikt. Politiet har likevel vært klare på at saker som omhandler nettovergrep mot barn fortsatt vil bli prioritert.

Men Bollestad peker mot justisminister Emilie Enger Mehl. Hun hevder Mehl har prioritet nye lensmannskontorer over nettovergrepssaker.

– Regjeringen har skaffet 24 lensmannskontorer, selv om faglige råd sa nei til det. Disse midlene kunne man heller ha brukt til å bekjempe overgrep, sier hun.

Stortingsrepresentant for Rødt, Mímir Kristjánsson ser heller ikke lyst på nedleggelsen.

– Dette er skremmende. Spiderweb er en gruppe i politiet som har levert gode resultater, løst mange viktige saker og tatt tak i det som er aller viktigst å ta tak i: Nemlig nettovergrep mot barn.

Vil ikke gå ut over andre ressurser, ifølge Mehl

Kristjánsson mener at dette signaliserer at politikere ikke lenger prioriterer å bekjempe nettovergrep mot barn.

Mehl påpeker at Regjeringen prioriterer bekjempelse av vold og overgrep mot barn, og så er det politimesteren som velger hvordan han ønsker å organisere sine etterforskningsressurser.

Hun avviser også at etableringen av nye tjenestesteder går utover andre ressurser.

– Etableringen av nye tjenestesteder påvirker derfor ikke ressurssituasjonen i politidistriktene på annen måte enn at de aktuelle politidistriktene får tilført nye ressurser til dette formålet.

Therese Sørenes håper det stemmer at nettovergrep fortsatt skal prioriteres.

– Men jeg tror det ikke før jeg ser det. Sosiale medier utvikler seg hver dag. Det gjør også overgriperne. Det blir stadig enklere å forgripe seg på barn. Det er viktig at de som har politisk makt faktisk gjør noe, sier hun.

