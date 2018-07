Over ni av ti friskoler bryter reglene

– Dette er alarmerende.

Det sier Mona Fagerås som er utdanningspolitisk talsperson i SV.

NRK har gått gjennom tilsynsaktiviteten til Utdanningsdirektoratet ved friskolene i Norge de siste fem årene. Direktoratet skal sjekke om skolene følger friskoleloven, som blant annet skal hindre at eiere av friskoler som får statsstøtte skal kunne ta ut ulovlig utbytte.

Det er også en rekke andre forhold som blir sjekket ved tilsyn.

Tallene viser at Utdanningsdirektoratet avdekket regelbrudd i over ni av ti tilsyn i 2017. Slik var det også i 2016, 2015, 2014 og 2013.

– Jeg håper det ringer noen bjeller hos regjeringen når NRK nå viser disse tallene, sier Fagerås.

Mangel på kompetanse

Flere skoler har i disse årene blant annet blitt tatt for:

Å bruke statstilskudd feil, altså der tilskuddet ikke har kommet elevene til gode.

Manglende kompetanse.

For dårlig oppfølging av elever som trenger spesialundervisning.

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund representerer 40 friskoler i Norge. Styreleder Rieneke Schilperoort tror ikke det står dårligere til i friskolene enn i den offentlige skolen.

– Vi synes det er positivt med tilsyn. Vi mener at tilsyn bidrar til styrket kvalitet ved at eventuelle feil avdekkes og rettes, og vi har tatt initiativ til jevnlige møter med Utdanningsdirektoratet for å avklare regelverket, sier hun.

Tilsyn og regelbrudd Ekspandér faktaboks År – Antall tilsyn – Antall tilsyn uten regelbrudd 2017 – 55 (54 ferdige rapporter) – 3 2016 – 45 – 0 2015 – 59 – 4 2014 – 80 – 8 2013 – 38 – 1 KILDE: Utdanningsdirektoratet

Flere skoler – færre tilsyn

I tidsperioden som er nevnt over har antallet friskoler økt kraftig. Mens de rødgrønne godkjente 103 friskoler (eller privatskoler som de rødgrønne kalte dem) på åtte år, hadde de borgerlige godkjent 116 skoler per februar 2018. Altså på drøyt fire år.

Samtidig har ikke antall tilsyn økt. Mens det ble gjennomført 80 tilsyn i 2014, ble det gjennomført 55 i fjor.

Mona Fagerås sitter på Stortinget for SV i Nordland. Foto: Markus Thonhaugen _/ NRK

– Hvis det er slik at antall skoler øker og antall tilsyn ikke gjør det, så må noen våkne opp, sier Fagerås.

Stikkprøver

– Det har aldri vært meningen at vi skal sjekke alle skolene. Det er stikkprøvekontroll.

Det svarer fungerende avdelingsleder for avdeling for tilsyn i Utdanningsdirektoratet, Anna Beskow, på spørsmål om det er en utfordring at det har blitt flere friskoler å følge opp.

Hun forklarer at direktoratet sjekker de skolene der de vurderer at det er størst risiko for regelbrudd.

Dette sjekket Utdanningsdirektoratet i 2017 Ekspandér faktaboks Gjennomføring av Elevundersøkelsen.

Styrets ansvar

Skolepenger

Spesialkompetanse

Økonomiforvaltning

Makt og tvang mot elever.

Spesialundervisning

Styring og elevenes læring og læringsmiljø.

Fysisk skolemiljø

Skoleanlegg

Fag- og timefordeling KILDE: Utdanningsdirektoratet

NRK har fått tilgang til antall årsverk Utdanningsdirektoratet bruker til tilsyn. I 2013 var det elleve årsverk. I 2017 var det 16. Men flere av årsverkene er overført til direktoratet som følge av at det har overtatt oppgaver som fylkesmennene tidligere har hatt.

De nye oppgavene fikk direktoratet i slutten av 2016. Fra 2016 til 2017 har antall årsverk økt med tre.

Regjeringen mener det er nok.

– Derfor man har tilsyn

– Det er også avdekket regelbrudd ved 80 prosent av tilsynene ved offentlige skoler, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Atle Simonsen (Frp).

– Dette er ikke en problematikk for friskolene spesielt. Det er derfor man har tilsyn, slik at skolene kan rette opp i de feilene man gjør.

Atle Simonsen (Frp), statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Foto: Marte Garmann / regjeringen.no

Han viser også til at det aldri har vært meningen at Utdanningsdirektoratet skal følge opp alle skolene. Derfor mener regjeringen at direktoratet har nok ressurser til tilsyn.

– Vi kan alltids si at Utdanningsdirektoratet kunne hatt flere folk, men vi opplever at direktoratet mener de har nok ressurser til å gjennomføre et godt tilsyn med skolene, sier Simonsen.

Friskoler Ekspandér faktaboks Friskole, eller frittstående skole, er et norsk begrep som betegner private skoler med rett til statsstøtte.

Skolene er godkjent etter friskoleloven, i motsetning til private skoler uten statsstøtte som er godkjent etter opplæringsloven.

De frittstående skolene mottar statsstøtte tilsvarende om lag 85 prosent av det som brukes på offentlige skoler, og kan ta inntil 15 prosent i skolepenger.

De fleste friskolene i Norge er livssynsskoler, eller skoler med en alternativ pedagogisk retning.

Det er Utdanningsdirektoratet som godkjenner og fører tilsyn med de frittstående skolene.

I utgangen av 2017 var det 351 skoler godkjent etter friskole- og voksenopplæringsloven. I 2013 var 307.

23.500 elever gikk på frittstående grunnskoler 2017.

15.300 elever gikk på frittstående videregående skoler.

Disse skolene mottok 4,6 milliarder kroner i statsstøtte i 2017. KILDER: Utdanningsdirektoratet og Wikipedia

SVs utdanningspolitiske talsperson, Mona Fagerås, er ikke imponert over svarene fra regjeringen.

Hun varsler at hun vil ta dette opp med kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) rett etter sommerferien ved å sende et skriftlig spørsmål i første omgang.

– Nå må dette opp på ministernivå, sier Fagerås.