Over hundre lag har «forsvunnet» fra norsk fotball. Nå slår bredden alarm.

Høsten 2019. Seier i siste seriekamp gjør at Sokndal endelig kan feire. Sjampanjen sprettes og jubelen står i taket. Klubben har sikret opprykk til nivå fem og ser frem til å bryne seg på tøffere motstand det kommende året.

Men det som skulle være en gedigen opptur, blir istedenfor starten på en lang og tung nedtur.

Koronavirusets herjinger har gjort at kun tre-fire spillere over 20 år er igjen på laget. Over ti mann har gitt seg.

Sokndal ser seg derfor nødt til å gi fra seg opprykket og bli stående på nivå seks i år.

– Da sesongen til slutt ble avlyst, var motivasjonen veldig lav, sier trener Jone Mathiesen.

Spillerne gikk rett og slett lut lei koronatreninger uten spill.

– Det er jo ganske problematisk å si nei til et opprykk, men kretsen forsto problemet vårt. Jeg håper at flere av de som har gitt seg kommer tilbake om vi får starte opp. Hvis ikke må vi stille med juniorguttene, utdyper han.

Les hva Abid Raja sier om gjenåpning av breddefotballen lenger nede i saken.

Trening med mer enn én meters avstand tærer på motivasjonen. Foto: Mats Haugland / NRK

Flere lag er ikke påmeldt

Og det er ikke bare i Sokndal at situasjonen er snudd totalt på hodet i løpet av det siste året.

NRK har samlet inn tall fra fotballkretsene hvor fristen for å melde seniorlag på seriespill er gått ut.

Tallenes tale er klar: Det er mange færre lag påmeldt i år sammenlignet med da fristen gikk ut i fjor. Totalt ser det ut til at det har forsvunnet 101 seniorlag i Norge i løpet av pandemien. Dette er nærmere seks prosent av lagene.

Kretsene vi har vært i kontakt med presiserer at lag kan ha glemt fristen eller drøyer med å melde seg på grunnet den store usikkerheten rundt når breddefotballen får starte opp. Det er også naturlig med en viss svingning i antall påmeldte lag fra år til år.

Men kretsene er også bekymret for at frafallet i seniorfotballen er stort og at koronasituasjonen har ført til at klubber ikke kan stille lag. De frykter også hva som vil skje om oppstarten drøyer ytterligere eller det ikke blir noen sesong i år i det hele tatt.

Påmeldte lag i 2021: Krets Lag i 2020: Lag i 2021 Agder 41 32 Akershus 90 92 Buskerud 90 85 Hordaland 195 187 Indre Østland 149 109 Nordland 47 46 Oslo 211 209 Rogaland 179 170 Sogn & Fjordane 62 59 Sunnmøre 294 288 Telemark 41 42 Trøndelag 234 218 Vestfold 49 49 Østfold 94 89 Sum 1776 1675 PS: Nordmøre og Romsdal (påmeldingsfrist 31. januar), Troms (8. februar), Hålogaland (15. februar) og Finnmark (20. februar) er ikke regnet med da tallene her enda ikke er klare.

En viktig arena

Pål Bjerketvedt er generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF). Han mener at tallene fra NRK er i tråd med en trend de har fryktet.

– Å åpne for denne gruppen nå er ønskelig og også helt nødvendig i et folkehelseperspektiv. Vi må komme i gang raskt. Hvis spillerne ikke har en forhåpning om å kunne gå inn i en normal sesong, er jeg redd for at frafallet blir enda større, sier han.

Pål Bjerketvedt er bekymret for breddefotballen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Tragisk

Skodden ligger som et tykt teppe over Klepp stadion denne januarkvelden. Også for breddefotballen oppleves situasjonen tåkete og uklar.

Klepp har akkurat startet oppkjøringen til en sesong de ikke vet om eller når vil komme i gang.

Laget skulle egentlig spilt på nivå seks kommende sesong, men rykket opp igjen da Sokndal takket nei til opprykket.

– Vi mistet nok 10-12 spillere i fjor, sukker trener Ørjan Grødem så tungt at frostrøyken stiger langt over hodet hans.

Det er rundt 50.000 spillere i norsk breddefotball. De har ikke fått trene som normalt på over ti måneder. Forrige obligatoriske kamp var for rundt 15 måneder siden.

– I et folkehelseperspektiv er det flere tusen mennesker som ikke får trent med det de liker best. Det er tragisk nok i seg selv, sier Grødem.

– Om dette varer blir det kun akademiene som rekrutterer spillere til toppklubbene. Jeg vet ikke om det er det riktige - verken for topp eller bredde, sier Grødem. Foto: Mats Haugland / NRK

– Et anker i livet

Klepp-treneren mener også at viktigheten av det sosiale aspektet ved breddefotballen er underkommunisert.

– I troppen vår har vi alt fra trebarnsforeldre som må komme seg ut for å få litt fri, studenter og spillere som kanskje ikke har så stort sosialt liv utenom fotballen. Fotballgarderoben er et anker i mange menneskers liv, meg selv inkludert. Det er blytungt slik stoda er nå, sier Grødem.

Han føler at breddefotballen er glemt, at ingen kjemper deres sak.

– Det må åpnes opp for trening snart, hvis ikke er jeg livredd for konsekvensene. Jeg tør ikke tenke på hvordan situasjonen i breddefotballen vil se ut om dette drar ut mye lenger, sier Grødem.

At breddefotballen opplever at de er glemt, synes Bjerketvedt er trist.

– Vi prioriterte toppfotballen og barn- og unge i fjor. De voksne falt litt mellom to stoler. De to gangene vi hadde planer for gjenåpning også for bredden, økte smittetrykket. Så det har også vært litt uflaks inne i bildet, sier NFF-toppen som forteller at de nå vil evaluere om de har gjort nok for denne gruppen.

Anders Håland har vært regelmessig på Klepp-trening under pandemien. Han er lei koronatreninger, men mener fotballen har vært et fristed i hverdagen. Foto: Mats Haugland / NRK

Sluttet etter kort tid

Ronny Egelandsdal gikk lei koronatreninger. Klepp-spilleren ga derfor beskjed til treneren i juni om at han tar pause fra fotballen til laget begynner for fullt igjen.

– Vi får ikke spille, takle eller ha kroppskontakt. Det er ikke fotball. Det gikk greit i en liten periode, men ikke i lengden, sier 29-åringen.

Ronny Egelandsdal var tilbake på Klepp-trening for første gang på syv måneder forrige uke. Foto: Mats Haugland / NRK

Han pleide å trene fire-fem ganger i uken. Under koronapandemien har kroppen derimot forfalt.

– Jeg gikk to-tre måneder uten trening i det hele tatt. Jeg har tatt meg litt sammen, men jeg tror treningsmengden min er halvert sammenlignet med før koronaviruset. Det er mye enklere å motivere seg til å gå på fotballtrening enn å ta en løpetur alene, sier Egelandsdal.

Han sier at han ikke har hatt så mange kontakter utenom under pandemien, og at han har savnet det sosiale.

– Det er nok mange som har falt av lasset helt, som er kjørt helt i kjelleren. Det kan ta knekken på mange om de faller utenfor fotballfellesskapet.

Raja håper på åpning

Kulturminister Abid Raja forteller at det ikke er lett for helsemyndighetene å anbefale ytterligere åpning av idretten med dagens koronasituasjon.

– De voksne må belage seg på å vente mer før de kan gjenoppta sin aktivitet. Jeg vil takke hele breddefotballfamilien som har ofret det de selv har hatt så utrolig lyst til å gjøre, sier Raja.

Abid Raja håper at breddefotballen kommer i gang så fort smittesituasjonen tillater det. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Breddefotballen føler seg glemt. Har dere presset nok på for å åpne den?

– Det er viktig at vi prioriterer i riktig rekkefølge. Hovedprioriteringen til regjeringen har hele tiden vært liv og helse, deretter barn- og unge og arbeidsplassene, forklarer Raja.

Om breddefotballen kan forvente en normal sesong i år, synes han er vanskelig å si allerede nå.

– Jeg håper virkelig at breddefotballen kan gjenoppta sin aktivitet til det fulle til sommeren, sier han.

– Handler om klubbeksistens

– Vi vet at det eksisterer frafall, men har ikke tall på hvor mange, sier Lindevik. Foto: Divisjonsforeningen

3. divisjon for herrer er underlagt NFF sentralt, men regnes ikke som toppfotball - og har derfor blitt satt på vent. Også her har klubbene mistet spillere.

– Det handler ikke bare om frafall, men også om klubbeksistens. Mange har ansatte og frivillige som mister motivasjonen om man går inn i enda et år uten aktivitet, sier Kari Lindevik, styreleder i Divisjonsforeningen.

– For mange mennesker betyr fotball alt, sier Øystein Elvestad.

Øystein Elvestad er trener for Sola på nivå fire. Laget har mål om opprykk, men frykter alvorlige konsekvenser om oppstarten drøyer.

– Vi har flere unge, sultne og ambisiøse spillere. For mange er det en drøm som er i ferd med å gå knust. Fotballfamilien er klar for å ta et skikkelig tak for å få en trygg gjenåpning, sier han.