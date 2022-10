Over 70 drone-avhøyr

Sør-Vest politidistrikt har gjennomført over 70 avhøyr i samband med observasjonar av dronar knytt til heile norsk sokkel og område på land som politidistriktet har ansvar for. Det opplyser kommunikasjonsrådgjevar Hilde Urdal Fløysvik. For enkelte observasjonar er det gjennomført fleire avhøyr. Sør-Vest politidistrikt har ansvaret for etterforsking av alle observasjonar til havs.