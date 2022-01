Over 500 smitta siste døgn i Stavanger

For første gong har Stavanger over 500 koronasmittetilfelle på eitt døgn. I dag er talet oppe i 520. Sandnes over 300 smittetilfelle siste døgn. Talet der er oppe i 303. Talet på covidpasientar på sjukehus aukar ikkje.