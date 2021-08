Over 50.000 rogalendinger har stemt

50.813 rogalendinger har stemt etter de tre første ukene med forhåndsstemming. På samme tidspunkt i 2017 var tallet rett i overkant av 20.000 stemmer. Hele 15 prosent av alle stemmeberettigede i fylket har nå stemt. I hele Norge har nå like under 600.000 benyttet retten til å forhåndsstemme. Det er nesten 300.000 flere enn på samme tidspunkt for fire år siden. Selve valgdagen er mandag 13. september.