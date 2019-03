Over 50 dyr har forsvunne

To bønder på Ålgård har mista 45 lam, åtte sauar og to kviger på Edlandsfjellet sidan i haust, skriv Gjesdalbuen. Det er vanleg at dyr blir tekne av rovdyr, men ikkje så mange på ein gong, ifølgje bøndene. Saka blir nå meldt til politiet.