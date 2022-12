Over 20 prosent elbilar i Rogaland

I dag melder elbilforeininga i Noreg at 20 prosent av bilparken her i landet er elbilar. I Rogaland er talet 21.9 prosent, men me ligg langt etter Oslo og det som tidlegare heitte Hordaland fylke. I Oslo er det 33.2 prosent elbilar. I Hordaland 29.3 prosent.

Det tok 10 år å gå frå 0 til 10 prosent elbilar, men berre 2.5 år å gå frå 10 til 20 prosent.