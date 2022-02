Over 20 millionar til kurs for vaksne

Verksemder i Rogaland får til saman 23,4 millionar kroner til kompetanseheving, melder NTB. Det er Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse som gjer ut pengar gjennom ordninga Kompetansepluss. Ordninga skal støtte verksemder som styrkar vaksne sine grunnleggande ferdigheiter som lesing, skriving, rekning og digitale ferdigheiter for å betre bu dei for arbeidsmarknaden.

Til saman deler ordninga ut 150 millionar til over 700 verksemder i Noreg.