Østenstad blir «finansdirektør» for Haaland

Tidligere fotballproff Egil Østenstad skal jobbe for Team Haaland. Ifølge Dagens Næringsliv skal Østenstad være med å styre virksomheten rundt Erling Braut Haaland og nærmest fungere som en finansdirektør. Østenstad er i dag sjef for Private Banking i DNB i Stavanger. Hverken Østenstad eller far til Erling Braut Haaland vil kommentere saken overfor avisen.