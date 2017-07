Ørn: – Kjør for både Kristoff og Boasson Hagen i VM

Boasson Hagen viste storform under Tour de France, mens Kristoff hadde stang ut. VM i Bergen i september kommer stadig nærmere, men Ørn mener det blir feil å spørre hvem av Boasson Hagen og Kristoff det bør satses på.

– I Bergen vil det være mest hensiktsmessig å ha to kapteiner, to beskyttede ryttere, uansett. Det totale antallet ryttere på VM-laget vil heller ikke ha noe å si i så måte, sier Ørn til NTB.

Norsk VM-triumf er størst med både Kristoff og Boason Hagen som kapteiner, mener Stein Ørn. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– I den tøffeste stigningen vil det nemlig bli hard støting, men samtidig kan ryttere bakfra kjøre inn det tapte mot mål. Derfor er det viktig å ha én (kaptein) i hver av gruppene. Hvis Edvald er i første gruppe, så kan Alexander være i gruppen som kommer bak. Kjører man kun for én rytter, så vil man jo ikke ha den muligheten, fortsetter Kristoff-treneren.

Teknisk avslutning

Ørn mener den taktiske fordelen ved å kjøre for de to er åpenbar.

– Om det hadde blitt foreslått å kjøre kun for Alexander, ville jeg likevel anbefalt å kjøre for to ryttere, sier han.

Kristoff og Boasson Hagen har skværet opp etter at samarbeidet ikke stemte på oppløpet under fjorårets VM. Ørn er klar på at episoden ikke vil påvirke det som skal skje på landeveien i Bergen.

– Alexander skal gjøre alt han kan for laget. Dette er profesjonelle utøvere. De forholder seg til jobben de får (av landslagsledelsen), sier Kristoff-treneren.

Han forventer en spennende avslutning i Bergen.

– Avslutningen på fellesstarten er teknisk. Det vil trolig bli splittelser, ingen massespurt. Favorittene er ryttere som Peter Sagan, Greg Van Avermaet og Philippe Gilbert, mener Ørn.

Lysten på EM

EM i danske Herning går i neste uke. Der er både Boasson Hagen og Kristoff på startlisten. Det er likevel ikke sikkert at Kristoff kjører rittet. Stavanger-syklisten har slitt med et sittesår siden Tour of California i mai, i tillegg til at han fikk hard medfart i en velt den siste uken av Tour de France.

– EM kommer litt tidlig, men vi får se. Alexander har lyst til å være med, men det er ikke et prioritert ritt, poengterer Stein Ørn.

– Med tanke på VM: Hva sier magefølelsen om Kristoffs sjanser?

– Det vet vi ikke før det har gått en stund. Mye kan skje før VM, svarer Stein Ørn.

Kristoff var på trening da NTB snakket med Ørn onsdag. VG skrev søndag at 30-åringen skal kjøre for UAE neste sesong. I så fall er tiden i Katusha over etter inneværende sesong.

– Jeg vet hva Alexander har bestemt seg for, men kan ikke kommentere det. Avgjørelsen blir offentliggjort 1. august, sier Ørn.