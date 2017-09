Ordkrigen om oljeprisfallet kan bli viktig

Mange er fortsatt usikre før stortingsvalget på mandag. Flere hundre tusen velgere her i landet har ennå ikke bestemt seg for hvilket parti de skal stemme på.

Valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU mener valgkampen i liten grad har fått fram motsetningene mellom de ulike partiene. Spesielt når det gjelder forskjellen mellom de to store: Arbeiderpartiet og Høyre.

VALGFORSKER: Anders Todal Jenssen ved NTNU er spent på om Ap eller Høyre vinner folket på steder som er rammet av oljenedturen. Foto: Randi Lillealtern / NRK

– De prøver å vinne velgere i sentrum, og profilerer seg på saker som kanskje ikke egner seg til å skille partiene fra hverandre, sier han.

Kritiserer Høyre for å gjøre for lite

Landets to største partier har formidla et ulikt syn og løsninger for oljekrisen.

– Arbeiderpartiet og Høyre har motstridende virkelighetsbeskrivelser. Nå får vi en test på hvilken forståelse som står sterkest blant folk i områder som er berørt av nedturen, sier han.

Flere tusen har mistet jobben i oljeindustrien og mange ingeniører søkte seg vekk fra steder der nedturen rammet. Høyre og regjeringen har de siste årene presentert flere tiltakspakker for å lette oljekrisen, men det er usikkert om det blir flere tiltaksmillioner til Vestlandet neste år.

Arbeiderpartiet har kritisert posisjonen for å gjøre for lite for å holde folk i arbeid.

– De har kommet med altfor lite tiltak, og i tillegg kommet altfor sent i gang. Vi mener det hadde vært riktig å slå på stortromma med enda større tiltak slik at vi hadde unngått at så mange hadde mista jobben, sier stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap).

KAMPLYSTEN: På Bryne stasjon deler Ap-politiker Torstein Tvedt Solberg ut roser til forbipasserende. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Mener situasjonen på Vestlandet er langt bedre

Fra flere kanter blir det meldt om optimisme. Andelen arbeidsledige i landet fortsetter å synke. 71 500 personer var registrert som helt arbeidsledige hos Nav i juni. Det er 9 500 færre enn på samme tid i fjor, ifølge Nav.

Og store deler av næringslivet på Sør-Vestlandet venter seg oppgang det kommende året, ifølge en undersøkelse fra Sparebank 1 SR-Bank. 60 prosent av bedriftene tror de skal ansette flere, mens 40 prosent venter nedgang. 600 bedrifter fra Sør-Vestlandet er med i undersøkelsen.

VIL FORTSETTE: – Det er viktig at vi fortsatt har en regjering etter valget som er krystallklare på at oljenæringen er viktig og trenger forutsigbare rammevilkår, sier Tina Bru (H) Foto: Cecilie Berntsen Jåsund/NRK

– Optimismen er i full fart på vei tilbake. Mange steder i landet er ledigheten nå lavere enn det den var i 2013 før vi overtok i regjering, sier stortingsrepresentant Tina Bru i Høyre.

Rogaland er fortsatt det fylket med flest arbeidsledige i landet. Opp mot 12.000 personer er uten jobb. Selv om arbeidsledigheten synker, har det vært stor økning i antall langtidsledige, unge på tiltak og sosialhjelpsmottakere i flere av kommunene langs kysten på Vestlandet.

– Jeg tror mange ser at Arbeiderpartiet har stor troverdighet på det å skape nye arbeidsplasser og få fart på økonomien. Høyresiden har vært best på å gi skattekutt til sine rike onkler og har ikke fått så god gang på jobbskapingen som det burde vært, sier Tvedt Solberg.