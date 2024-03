Ordføreren mener Stavanger ikke skal gi foreldelse i saker om tapt barndom

– Stavanger kommune skal ikke påberope foreldelse i erstatningssaker som skyldes manglende eller feil inngripen fra barneverntjenesten, sier ordfører Sissel Knutsen Hegdal i Stavanger.

Foreldelse, også kalt preskripsjon, er at et krav faller bort fordi det ikke er gjort gjeldende innen utløpet av et visst tidsrom fastsatt i loven. Man kan si at foreldelse innebærer at et krav «går ut på dato».

De siste årene har flere erstatningskrav fra innbyggere som opplever å ha blitt forsømt av barnevernet blitt avvist fordi kommunen har påberopt foreldelse.

Ordfører Hegdal mener at å påberope foreldelse i saker om tapt barndom er en uverdig måte å møte disse kravene.

– Dette handler ofte om de mest ressurssvake menneskene i kommunen vår, sier hun.

Hun mener Stavanger kommune må vise forståelse overfor dem som ikke har fått den hjelpen de har krav på og at kommunen må bestrebe seg på å løse slike saker og erstatningskrav på et lavest mulig nivå, og fortrinnsvis utenfor rettssalene.

Flertallspartiene vil nå ta initiativ til å innarbeide disse presiseringene i delegasjonsreglementet til Stavanger kommune.