Ordføreren i Eigersund vet ennå ikke nok om gruveplanene

Ordfører Anja Hovland fra partiet Høyre i Eigersund, har ennå ikke nok informasjon om gruveplanene i kommunen. Derfor vil hun ennå ikke si om hun er for eller imot, skriver Dalane Tidende. Dette kom frem på kommunestyremøtet i går. - Det er først når vi har fått et planinitiativ, at vi kan vurdere dette, og det er først når vi får en politisk sak til behandling fra kommunedirektøren at jeg vil gjøre opp en mening, sa Hovland på spørsmål fra Sigmund Slettebø i Senterpartiet.

Norge Mineraler AS har signalisert at planinitiativet mest sannsynlig vil bli oversendt kommunen til høsten.