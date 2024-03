Ordførere vil ha fortgang

De fire ordførerne på Nord-Jæren ha sammen skrevet et brev til forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel om psykologutdanning ved Universitetet i Stavanger.

I brevet ber de statsråden prioritere penger til dette i statsbudsjettet for 2025.

– Det er svært gledelig at Universitetet i Stavanger er akkreditert for profesjonsstudium i psykologi. En avgjørende forutsetning for å starte opp studiet er statlig finansiering av 48 arbeidsplasser. Dette må prioriteres i statsbudsjettet for 2025, skriver ordførerne.