Ordfører skuffet over navneendringer på direktorat og tilsyn

– Jeg er i dag svært skuffet over at statsministeren har opplyst om at Stavanger får omgjort Oljedirektoratet til Sokkeldirektorat. Videre at Petroleumstilsynet skal bli til Havindustritilsynet.

Det skriver ordfører i Haugesund og leder av regionrådet på Haugalandet, Arne-Christian Mohn i en pressemelding.

Videre skriver Mohn at han sammen med andre har arbeidet for et Havdirektorat basert på dagens Sjøfartsdirektorat.

– Vi oppfatter at det legges føringer som peker mot flere oppgaver på sokkelen for de statlige direktorats- og tilsynsorganene i Stavanger i konkurranse med Sjøfartsdirektoratet i Haugesund som kunne ha ivaretatt samme oppgaver.

Moen mener at endringene tyder på ytterligere sentralisering.

– Ordførerne i vår region har ikke fått noe informasjon i forkant, så dette kom som lyn fra klar himmel.