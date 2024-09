– Her har vi en ordfører som sier hun går på dagen og senere tilsynelatende trekker det. Det er fullt kaos, sier gruppeleder Dag Mossige i Stavanger Arbeiderparti.

Onsdag i forrige uke gikk Sissel Knutsen Hegdal (H) ut i Stavanger Aftenblad og fortalte at hun trekker seg som ordfører i Stavanger. En uke senere uttalte hun til samme avis at hun fremdeles er ordfører.

Sissel Knutsen Hegdal rakk å være ordfører i Stavanger et knapt år før hun annonserte at hun trekker seg. Foto: Erik Waage / NRK

Det er med andre ord full forvirring rundt ordførervervet i en av landets største byer.

Arbeiderpartiet er det største opposisjonspartiet. Gruppeleder Mossige sier Arbeiderpartiet er svært overrasket over den siste utviklingen i saken.

– Vi har forholdt oss til det hun har sagt i media: At hun går av. Nå var det allerede nok usikkerhet rundt hvem som blir ny ordfører, men på toppen av det hele sier hun nå at hun ikke går av. Da er det klart vi stiller oss noen spørsmål knyttet til styringsdyktigheten til dagens flertall.

Dag Mossige i Stavanger Arbeiderparti mener en av landets største byer må klare å rydde opp i ordfører-saken. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Mener situasjonen er pinlig

Mossige mener ordfører-saken i Stavanger får hele byen til å se dårlig ut.

– Først og fremst er det ganske pinlig utad at en by på 150.000 innbyggere ikke klarer å bli enige om hvem som er ordføreren. Dette er ikke stabilt og situasjonen må avklares så raskt som mulig.

Høyre har siden valget i fjor styrt Stavanger sammen med KrF, Frp, Venstre og Pensjonistpartiet. De borgerlige har knappest mulig flertall, med 34 av 67 representanter i kommunestyret.

Mossige avviser at Arbeiderpartiet fryder seg over Høyres elendighet.

– Overhodet ikke. Dette reflekterer dårlig for hele byen og hele den politiske klassen. Det må fikses. De som har et svært knepent flertall etter valget i fjor, må rydde opp.

Knutsen Hegdal er sykemeldt, og varaordfører Henrik Halleland (KrF) fungerer som ordfører. Han mener hele saken kom skjevt ut fra hoppkanten, og at det gjør den unødvendig komplisert.

– Vi er ikke i en utfordrende situasjon i Stavanger. Stavanger blir fortsatt godt styrt. Men det skulle blitt kommunisert på en annen måte.

Halleland sier det er opp til Sissel Knutsen Hegdal hvordan hun velger å håndtere situasjonen videre.

– Dette har bare ballet på seg. Vi må rydde opp, men det er opp til Høyre å finne løsninger. Det haster.

Varaordfører Henrik Halleland (KrF) er fungerende ordfører i Stavanger. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Høyre og Frp ser ingen forvirring

Fungerende gruppeleder Hilde Karlsen i Stavanger Høyre gjentar samme budskap som generalsekretær Tom Erlend Skaug i Høyre sentralt: De forholder seg til at Knutsen Hegdal har sagt at hun trekker seg.

– Men hun sier hun er ordfører fremdeles og at hun ikke har sendt noen søknad om fritak?

– Jeg oppfatter ikke at det er det hun har sagt. Jeg forholder meg til at hun har sagt at hun har trukket seg.

– Hvor ødeleggende er denne forvirringen for Høyre i Stavanger?

– Jeg vet ikke om det er noen forvirring eller bare feiltolkninger. Jeg oppfatter ikke at Sissel har sagt at hun ikke trekker seg eller ikke kommer til å sende søknad. Men jeg ser at andre kan tolke det annerledes.

Fungerende gruppeleder Hilde Karlsen i Stavanger Høyre. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Ifølge gruppeleder Leif Arne Moi Nilsen i Stavanger Frp er situasjonen ganske oversiktlig.

– Jeg synes noen krisemaksimerer. Vi har en ordfører som fungerer. Ordførere har vært syke før, det går helt fint.

Moi Nilsen mener Knutsen Hegdal har gjort en svært god jobb som ordfører og ønsker henne tilbake i vervet.

– Flere sier de er flaue over Stavanger, hva sier du til det?

– Jeg har aldri vært flau over Stavanger og kommer aldri til å bli det. Dette viser bare at det er liv.