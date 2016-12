Feltet ligger vest for Johan Sverdrup- feltet, rundt 175 kilometer vest for Karmøy, melder Stavanger Aftenblad.

Operatøren på feltet, Aker BP, skriver i en pressemelding at oppstarten er i tråd med tidsplanen.

– Oppstarten er en stor milepæl for Aker BP som selskap. Som operatør har vi gjennomført utbyggingen i en krevende periode for næringen. Derfor er det ekstra tilfredsstillende at vi har levert innenfor budsjett og til rett tid, sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i Aker BP

Feltet er bygd ut med en bunnfast produksjonsinnretning på 110 meters dyp. Olje og gass som blir hentet opp på feltet, skal slutt-prosesseres på Edvard Grieg-feltet, som også skal sørge for strøm til Ivar Aasen-feltet fram til det er etablert en felles løsning, opplyser Oljedirektoratet.

En endelig avtale om levering av strøm fra land skal være klar i slutten av 2018.

De utvinnbare reservene fra Ivar Aasen er beregnet til 146,6 millioner fat olje og 4,4 milliarder Sm3 gass.