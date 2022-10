Opprop mot høge straumprisar

Partiet Høgre i Stavanger har tatt initiativ til ei markering mot høge straumprisar, på torget i Stavanger. Det skal skje mellom klokka 19 og 20 i kveld. Dei ekstremt høge straumprisane over lengre tid, har skapt ei krise for næringslivet i Stavanger-regionen, skriv ordførarkandidat for Høgre, Sissel Knudsen Hegdal. Fleire næringslivsrepresentantar skal halde innlegg, og fleire andre politiske parti kjem også til å vera til stades på torget i Stavanger i kveld.